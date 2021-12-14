Yaşam

Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: En az 50 ölü

Haiti'de akaryakıt tankerinin patlaması sonucu en az 50 kişinin öldüğü duyuruldu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Haiti Patlama Akaryakıt

HABER MERKEZİ

Haiti'nin kuzeyinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre en az 50 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Yetkililer yaptıkları açıklamada, Haiti'nin kuzeyinde benzin taşıyan bir kamyonun patlayarak 50'den fazla kişinin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına neden olduğunu belirtti.

Başbakan Ariel Henry, patlamanın Pazartesi günü gece saatlerinde Cap-Haitien şehrinde meydana geldiğini açıkladı.

Eski başbakanı Claude Joseph, ülkenin kuzeyinde meydana gelen patlama ardından taziyelerini iletti.

Halkın ciddi bir yakıt krizi ve artan gaz fiyatları ile mücadele ettiği ülkede 3 gün yas ilan edildi.

Kazanın meydana geldiği yerin yakınında olan inşaat mühendisi Dave Larose basına verdiği görüşte, patlama sırasında araba kullandığını ve daha sonra yol boyunca ambulansları gördüğünü ifade etti.

Bazı insanların kamyondan dökülen ve sokağa yayılan benzini alıp evlerine götürmek için kovalarını doldurduklarını belirten Larose, patlamanın ülkesi için üzüntü verici olduğunu kaydetti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv