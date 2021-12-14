Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: En az 50 ölü

HABER MERKEZİ

Haiti'nin kuzeyinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre en az 50 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Yetkililer yaptıkları açıklamada, Haiti'nin kuzeyinde benzin taşıyan bir kamyonun patlayarak 50'den fazla kişinin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına neden olduğunu belirtti.

Başbakan Ariel Henry, patlamanın Pazartesi günü gece saatlerinde Cap-Haitien şehrinde meydana geldiğini açıkladı.

Eski başbakanı Claude Joseph, ülkenin kuzeyinde meydana gelen patlama ardından taziyelerini iletti.

Halkın ciddi bir yakıt krizi ve artan gaz fiyatları ile mücadele ettiği ülkede 3 gün yas ilan edildi.

Kazanın meydana geldiği yerin yakınında olan inşaat mühendisi Dave Larose basına verdiği görüşte, patlama sırasında araba kullandığını ve daha sonra yol boyunca ambulansları gördüğünü ifade etti.

Bazı insanların kamyondan dökülen ve sokağa yayılan benzini alıp evlerine götürmek için kovalarını doldurduklarını belirten Larose, patlamanın ülkesi için üzüntü verici olduğunu kaydetti.