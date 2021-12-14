Politika

Konya’da Kürt aile katliamında mahkeme kararını açıkladı

Konya’nın Meram ilçesinde Dedeoğulları ailesine yönelik katliam davasının ilk duruşması Konya’da görüldü.
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Konya
Konya
türkiye Konya Meram Dedeoğulları Mehmet Altun

KONYA (K24)

Konya’da Kürt Dedeoğulları ailesinin katledilmesi davasında mahkeme kararını açıkladı.

Konya’nın Meram ilçesinde Dedeoğulları ailesine yönelik katliam davasının ilk duruşması Konya’da görüldü.

Sabah saat 09.30’da başlayan duruşma, akşam saatlerine kadar devam etti.

Mahkeme, Dedeoğulları ailesine yönelik 12 Mayıs’ta düzenlenen ilk saldırıyla ilgili davanın, katliam davasıyla birleştirilmesi talebini reddetti.

Katil zanlısı Mehmet Altun’un tutukluluğunun devamına karar verilirken, tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklu yargılanmasıyla ilgili talep de mahkeme heyetince reddedildi.

Duruşmaya ara verildi.

Ayrıntılar geliyor…

 

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