Erbil’deki sel felaketinin bilançosu açıklandı

ERBİL (K24)

Erbil Valisi Omed Xoşnaw, başkent Erbil’in bazı bölgelerinde etkili olan sel felaketinin bilançosuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Vali Omed Xoşnaw, Erbil’deki sel felaketinde 12 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 21 milyar dinarlık maddi zararın olduğunu bildirdi.

Sel felaketinde yaşamını yitirenlerden 10 kişinin cesedinin adli tıp morgundan alınarak ailelerine teslim edildiğini kaydeden Xoşnaw, yaşamını yitirenlerden 3’ünün Erbilli, 1’inin Ezidi, 3’ünün Arap, 1’inin Türkiye vatandaşı, 2’sinin Nepalli olduğunu, 2 kişinin ise halen kayıp olduğunu ifade etti.

2 bin 509 ailenin evine sel suyunun girdiğini, 402 evde ise maddi hasar oluştuğunu vurgulayan Xoşnaw, 867 otomobilin de selden zarar gördüğünü belirtti.

Söz konusu araçlardan bazılarının sel mağdurlarına yardıma giden resmi ekiplerin araçları olduğunu söyleyen Xoşnaw, 153 iş yerinin de selden etkilendiğini bildirdi.

Selden tarım arazileri ve besicilik alanlarının da etkilendiğini belirten Xoşnaw, sel felaketinin maddi bilançosunun 21 milyar dinar olduğunu dile getirdi.

YILBAŞI ETKİNLİKLERİ DÜZENLENMEYECEK

Erbil Valisi, selde yaşamını yitirenlerin yanı sıra, günlerdir sel bölgelerinde çalışanlar, selden zarar gören aileler ve terör örgütü DAİŞ tarafından son dönemde şehit edilen Peşmergelerin anısına valilik olarak yılbaşı için herhangi bir resmi etkinlik düzenlemeyeceklerini söyledi.