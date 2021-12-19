Türkiye’de 171 ölüm, 16 bin 910 vaka

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Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna son 24 saatte 171 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 910 vaka tespit edildi.

22 bin 858 kişi ise Covid-19'u yenerek sağlığına kavuştu, 349 bin 193 test yapıldı.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Salgının sonuçlarının günlük tablodaki verilerle ölçülemeyeceği bir dönemdeyiz. Hayatın tamamını etkileyen Covid-19’un sağlık dışı etkileri zaten öngörülüyordu. Toplumca bize düşen, bu kritik mücadelenin hayatı savunmak anlamına geldiğini bilip, salgın şartlarını hızla aşmaktır.”