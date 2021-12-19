Sağlık

Türkiye’de 171 ölüm, 16 bin 910 vaka

Türkiye'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 171 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 910 vaka tespit edildi.
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türkiye vaka Coronaviris

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna son 24 saatte 171 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 910 vaka tespit edildi.

22 bin 858 kişi ise Covid-19'u yenerek sağlığına kavuştu, 349 bin 193 test yapıldı.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Salgının sonuçlarının günlük tablodaki verilerle ölçülemeyeceği bir dönemdeyiz. Hayatın tamamını etkileyen Covid-19’un sağlık dışı etkileri zaten öngörülüyordu. Toplumca bize düşen, bu kritik mücadelenin hayatı savunmak anlamına geldiğini bilip, salgın şartlarını hızla aşmaktır.”

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