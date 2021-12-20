Politika

ABD: Kürdistan halkının yanındayız

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, başkent Erbil’de meydana gelen sel felaketiyle ilgili “Yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz, ABD Kürdistan halkının yanındadır” açıklamasında bulundu.
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ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, Erbil’de meydana gelen ve 12 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

“Yıkıcı selde can kayıpları olduğu haberini büyük bir üzüntüyle aldık” denilen açıklamada, selde yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada “Bu zor dönemde ABD, Kürdistan halkının yanındadır” ifadelerine yer verildi.

Başkent Erbil’de 17 Aralık’ta yaşanan sel felaketinde biri 10 aylık bebek olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirmiş. yüzlerce ev zarar görmüştü.

Erbil Valisi Omed Xoşnaw, sel felaketinde 21 milyar dinarlık maddi zararın olduğunu bildirmişti.

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