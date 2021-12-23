ABD: Omicron 50 eyalete yayıldı, Noel öncesi endişe arttı

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İlk olarak geçen ay tespit edilen ve şu anda ABD vakalarının yüzde 73'ünü oluşturan Omicron enfeksiyonlarındaki hızlı artış, tatil seyahati konusunda yeni endişelere neden oldu.

Birçok Amerikalı, akrabalarını görmeye gitmeden önce ya Covid-19 test merkezlerine akın etti veya evde test kiti almak için uğraştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, aşılardaki gelişmeler ve bilimsel olarak daha fazla ayrıntı bilinmesi nedeniyle virüsün bu yıl geçen yıla göre daha az tehdit oluşturduğunu söyledi.

Walensky NBC’ye yaptığı açıklamada, "Bir yıl öncesine göre çok farklı bir yerdeyiz. Aşılarımız var, güçlendiricilerimiz var ve kapalı ortamlarda maske şartı gibi önlem ve müdahalelerin bu virüsün yayılmasını azalttığını gösteren tüm bilimsel veriye sahibiz" dedi.

Ayrıca Amerikan Otomobil Derneği (AAA), 109 milyon Amerikalının 23 Aralık ile 2 Ocak arasında yola çıkacağını, uçağa bineceğini veya başka bir şekilde 80 kilometreden fazla seyahat edeceğini tahmin ederek 2020'ye göre yüzde 34'lük bir artışa işaret etti.

Buna karşın, AAA sözcüsü Ellen Edmonds, tahminin 14 Aralık'tan önce derlendiğini ve vakalardaki son artışın iptallere neden olabileceğini dile getirdi.

Ulaştırma Güvenliği İdaresi de 16 Aralık ile 20 Aralık arasında havaalanlarında her gün 2 milyondan fazla yolcunun güvenlik taramasından geçtiğini açıkladı. Bu sayı, 2020'de aynı tarihlerde havalimanlarında taramadan geçirilen yolcu sayısının yaklaşık iki katı ve pandemi öncesi 2019'daki sayılara yakın.

Delta Havayolları CEO'su ise CDC'den, şirketin işgücü üzerindeki etkisine atıfta bulunarak, tam aşılanmış kişiler için önerilen karantina süresini kısaltmasını istedi.

50 EYALETTE GÖRÜLDÜ

Öte yandan CNN'nin hastane sistemi ve eyalet yetkililerinden derlediği bilgilere göre, Omicron'un, ABD 50 eyaletin yanı sıra başkent Washington DC ve ABD'ye bağlı iç işlerinde bağımsız özerk bölge Porto Riko'da tespit edildiği kaydedildi.

Güney Dakota eyaletinin, Omicron'un görüldüğü 50'nci eyalet olarak kayıtlara girdiği ve varyantın, ABD'de ilk ortaya çıktığı tarihten bu yana 22 gün geçtiği aktarıldı.

Ülkede COVID-19'un Omicron varyantına ilk kez 1 Aralık’ta California eyaletinde bir kişide rastlandığı açıklanmıştı.