Türkiye’de 168 ölüm, 18 bin 771 yeni vaka

HABER MERKEZİ

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 168 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 771 vaka tespit edildi.

21 bin 605 iyileşerek sağlığına kavuştu, 355 bin 753 test yapıldı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 56 milyon 753 bin 275'i birinci doz, 51 milyon 321 bin 64'ü ikinci doz, 16 milyon 266 bin 937'si üçüncü doz olmak üzere 127 milyon 285 bin 128'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Urfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

''Dün seri üretimine geçilen yerli aşı Turkovac'tan, araştırma aşamalarında elde edilen sonuçlar bilim dünyamız için heyecan verici olmuştu. Aşı için Turkovac'ı bekleyenlere, devam dozları için Turkovac'ı seçeceklere duyurmak istiyoruz: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz.''