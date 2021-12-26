Spor

Amedspor’dan kritik galibiyet: Deplasmanda lig liderini yendi

Amedspor deplasmanda karşılaştığı lider Pendikspor’u 3-0 yenerek zirve yarışında önemli bir galibiyet elde etti.
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Amedspor
Amedspor
kürdistan amedspor

HABER MERKEZİ

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor 20. hafta maçında ilk yarının son maçında lider Pendikspor’a konuk oldu.

Maça etkili başlayan Amedspor 36. dakikada Mervan Çelik’in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Amedspor 49. dakikada Mehmet Alaeddinoğlu’nun penaltından attığı golle 2-0 öne geçti. Penaltıya neden olan Pendikspor’lu Erman Bulucu kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını 10 kişi bıraktı.

Etkili oyununu sürdüren Amedspor Mervan Çelik ile 62. dakikada 3 golü buldu.

Bu galibiyetle Amedspor puanını 28’e çıkartarak 2. sıraya yükselirken, lider Pendikspor ise 39 puanda kaldı.

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