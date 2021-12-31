Sağlık

Fahrettin Koca'dan Omicron varyantı uyarısı!

Fahrettin Koca, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgının Omicron varyantını ile ilgili yaptığı uyarıda, ''Son 10 günde vaka sayıları ülke genelinde iki katına çıkmış olmasına rağmen hastaneye yatışlarda yüzde 4,6 artış yaşanmıştır" açıklamasında bulundu.
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türkiye Fahrettin Koca Omicron varyantı Coronaviris

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantına ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

10 günde vaka sayısının 2 katına çıktığını ifade eden Koca açıklamasında şunları kaydetti: 

“10 günde vaka sayıları ülke genelinde iki katına çıkmış olmasına rağmen hastaneye yatışlarda \%4,6 artış yaşanmıştır. Son 1 ayda vefat eden vatandaşlarımızdan 60 yaş üzeri olanlar tüm vefatların \%87,21'idir. Bununla birlikte vakaların ise \%16,81'i 60 yaş üzeri vatandaşlarımızdır.

Daha önce görülen vakaların \%22,4'ü İstanbul'da idi. Son 10 günde ise vakaların \%52,3'ü İstanbul kaynaklı. Bu durum yakın gelecekte tüm illerimizde yaşanabilecektir. Son 10 günde İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık 5 kat artış görülmesine rağmen hastaneye yatışlar \%6,2 arttı.

Unutmayın, virüs mutasyona uğrasa da tedbirler değişmiyor. Kişisel tedbirler bugün dünden daha önemli bir duruma geldi. Endişelenmemeli ancak çok daha tedbirli olmalıyız.”

Koca, paylaşımında “İstanbul’da durumu yerinde değerlendirmek üzere tüm başhekimlerimizle toplantı gerçekleştirdik. Alınacak tedbirleri, hastanelerimizin durumunu ve hazırlıkları yerinde ele aldık” ifadelerine de yer verdi.

Omicron varyantı
Omicron varyantı
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