‘2022 gökyüzünü izlemek için harika bir yıl olacak’

Mars’a ve Ay’a yapılacak uçuşlar, meteor yağmuru ve tutulmalar ile yeni yılda takip edilecek çok şey var.

Şarku’l Avsat’ın Canadian Broadcasting Corporation’dan (CBC) aktardığı habere göre, 2022’de izlenmesi gereken, beklenen bazı uzay olayları ve fenomenler şunlar:

OCAK AYINDA METEOR YAĞMURU

Gökbilimci ve Journal of the Royal Astronomical Society of Canada dergisi editörü Nicole Mortelaro’ya göre meteor yağmurunun zirvesi 3 Ocak gecesi gerçekleşecek ve 16 Ocak’a kadar devam edecek. Ayrıca 14 Temmuz’dan 1 Eylül’e kadar sürecek ve 11, 12 ve 13 Ağustos’ta zirveye ulaşacak bir meteor yağmuru olacak. Bir başka meteor yağmuru, 19 Kasım’dan 24 Aralık’a kadar devam edecek ve 13-14 Aralık gecesi zirvesini yaşayacak.

AY’A DÖNÜŞ

İnsanlar, en son yaklaşık 50 yıl önce, Aralık 1972’de aya ayak bastı. NASA’nın planına göre, insanlar aşamalı olarak aya geri dönecek. İlk aşamada Ay’ın yörüngesine insansız bir uçuş gönderilmesi planlanıyor ve fırlatılmasının bu yılın ilkbaharında yapılması bekleniyor.

Orion uzay kapsülü, birkaç gün sürecek bir yolculuk için Ay’a gitmeden önce Dünya'nın yörüngesinde dönecek ve aya ulaştığında, Dünya’ya dönmeden önce ay yörüngesinde birkaç gün kalacak. Bu süre boyunca mühendisler ve bilim insanları, uzay kapsülünün performansını izleyecek ve ayın etrafında insanlı uçuş yapılacak ikinci aşamaya hazırlık için bilgi toplayacak. Bu uçuş için fırlatmanın Mayıs 2024’te gerçekleşmesi planlanıyor.

Ayrıca Rusya da ilkbaharda fırlatılması planlanan insansız bir uçuş olan LUNA 25 uzay aracıyla aya gitmeyi planlıyor. Uzay aracı, ayın güney kutup bölgesine inecek ve burada yüzeyin altında kalıcı olarak donmuş buz hakkında veri toplayacak.

MARS’A YENİ BİR ZİYARET

Rusya ve Avrupa Uzay Ajansı, olası yaşam belirtilerini araştırmak ve örnekler toplamak için EXOMARS 2022 uzay aracını kullanarak Kızıl Gezegene doğru bir görev planı yapıyor. Uzay aracının 20 Eylül’de fırlatılması planlanıyor ve iniş tarihi 10 Haziran 2023 olarak belirlendi.

SPACEX UZAY ARACININ FIRLATILMASI

İzlenecek başka bir şey de CEO Elon Musk'ın bir gün insanları Mars'a götürmesini umduğu güçlü SpaceX uzay gemisi SN20’nin fırlatılması. Benzer bir aracın ilk başarılı kalkışı ve inişi, Mayıs 2021’de “SN15” gemisiyle 10 km yüksekliğe ulaştı. SN20, Dünya etrafındaki yörüngeyi tamamlamaya çalışacak. Fırlatılma tarihi ise Mart olarak belirlendi.

GÜNEŞ VE AY TUTULMASI

15-16 Mayıs gecesi tam bir ay tutulması olacak. 8 Kasım’da başka bir tam ay tutulması var. 30 Nisan’da parçalı güneş tutulması olacak. 25 Ekim’de bir parçalı güneş tutulması daha yaşanacak.