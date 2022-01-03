Erdoğan: Yeni ekonomik kararlar yarın Meclis'e sunuluyor

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

3 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Erdoğan, alınan kararlara ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Türkiye'yi küresel sağlık ve ekonomik krizden olumlu yönde ayrıştırmayı başardık. Türkiye ihracatın lokomotifi olduğu hızlı eğilimi sürdürmüştür” diyen Erdoğan, “İstihdamda yıllık 2 milyonu bulan bir artış sağladık. Küresel ihracattan aldığımız payı ilk defa %1'in üzerine taşıdık. 2022 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımızı 6 kattan fazla artırdığımızı görüyoruz. Aynı şekilde 20 yıl önce 85 milyarı bulmayan dış ticaret hacmimiz 500 milyar dolara dayandı” ifadelerini kullandı.

“KUR KORUMALI TL MEVDUATINA 78 MİLYAR TL'LİK GEÇİŞ YAPILDI”

Döviz kurundaki dalgalanmalara değinen Erdoğan, “Bir yerden sonra serbest piyasa ekonomisinin dışına çıkarak, arkasında kötü niyetlilerin göründüğü bir duruma büründü. Aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz mekanizmalar sayesinde dışardan yapılan Türk ekonomisine yönelik sinsi saldırıların önünü büyük ölçüde kesmiştik. Kur korumalı TL mevduatına kısa sürede 78 milyar TL'lik bir geçişin yaşanması vatandaşımızın ekonomi programına olan güvenidir. Bu uygulamayı genişletiyoruz. Ülkemiz ekonomisinin istikrar ve güven içinde büyümesine katkı sağlayacak yeni araçlarla birlikte 2022'de daha güçlendireceğiz” şeklinde konuştu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

“Açıkladığımız tedbir paketinin, bizim veya ilgili kurumlarımız tarafından hayata geçilebilecek olanların tamamını uygulamaya soktuk. Döviz ve altın cinsi hesaplardan vadeli TL hesaba dönüştürülen hesaplara stopaj oranı sıfırlandı. Temettü gelirlerine uygulanan stopaj oranı yüzde 15'ten yüzde 10'a indirildi. Talep edenler, bankalardaki altın hesaplarında tuttukları birikimleri fiziki altın olarak da alabilecek. Kredi garanti fonunun daha aktif ve kapsayıcı şekilde çalıştırılmasıyla ilgili protokol haya geçiyor. TL için hazine desteğine, imalat ve 1 puanlık indirim yapılmasına, BES'teki devlet katkısını yüzde 30'a çıkarılmasına, gelire endeksli senetlerin ihracatına tüm bunlara yönelik kanun teklifi yarın TBMM'nin huzuruna sunuluyor. Fiyat farkı çalışması da Meclis'in takdirine sunulacaktır.”

“Geçtiğimiz yıl hepimizin canını yakan yüksek enflasyon ve onun ötesinde bir vakayı gösteren fahiş fiyat artışlarıdır” ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları söyledi:

“Öyle ki salgın döneminde dünyada petrol fiyatları 2 katına, doğalgaz fiyatları 6 ile 10 katına çıkarken, yarım ürünleri yüzde 25 arttı. Biz her konuda olduğu gibi enerji fiyatları hususunda vatandaşımızı koruyacak bir yol izledik. Geçtiğimiz yıl elektrik fiyatını yarı fiyatına, akaryakıt fiyatlarında da oldukça düşük fiyat sağladık. Doğalgazda 80 milyar, elektrikte 25 milyar, akaryakıtta 60 milyar liralık kamu maliyeti yaptık. Ülkemizde 2002 yılında 150 KW elektrik ve 125 m3 doğalgaz kullanımı karşılığında asgari ücretin yüzde 47'sini oluşturuyordu. Şimdi ise aynı kullanım asgari ücretin yüzde 13'ü sevisindedir. Görüldüğü gibi vatandaşımızı fiyat artışına yönelik ezdirmemeyi sürdürüyoruz. Vatandaşlara kömür yardımını. Doğalgaz desteği olarak da verebileceği haberini sizlerle paylaşmak istiyorum.”

“BÖYLE BİR TABLOYLA KARŞI KARŞIYA KALMASINDAN ÜZÜNTÜLÜYÜZ”

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Diğerleri gibi ülkemizin önünde de enflasyon gerçeği vardır. Öncelikle her ne sebeple olursa olsun vatandaşlarımızın böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmasından üzüntülüyüz. Türkiye tarihinde enflasyonla en büyük mücadeleyi veren biziz. En kısa sürede tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız. Enflasyonun bu kadar yüksek çıkmasında döviz kurunun dalgalanmasının da etkili olmasını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Döviz kuru üzerinden ilk büyük saldırıya maruz kaldığımız 2018'de de benzer bir tablo yaşamıştık” diyen Erdoğan, “Takip eden yılda ise enflasyonu yarı yarıya düşürmüştük. İnşallah bu sene de enflasyonu gerileteceğiz. Çalışanlar başta olmak üzere vatandaşlarımızın gelirini enflasyonun altında ezdirmeyecek özel tedbirler aldık. Asgari ücrete yaptığımız yüzde 50 artış bunun örneklerinden biridir” şeklinde konuştu.

Erdoğan, Memurlarımızın maaşlarında Temmuz-Aralık ayı farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda yüzde 28 oranında bir artış yaptık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını %30,5'a çıkartarak onlara ilave destek sağlamış oluyoruz. Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak” dedi.