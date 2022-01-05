Politika

Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne roket saldırısı

Irak’ın Anbar vilayetindeki Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne akşam saatlerinde tekrar roket saldırısı düzenlendiği bildirildi.
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Ayn el-Esed Askeri Üssü
Ayn el-Esed Askeri Üssü
Irak Ayn el-Esed Askeri Üssü ABD roket Meyadin

HABER MERKEZİ

Irak’ın Anbar vilayetindeki Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne akşam saatlerinde tekrar roket saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Irak medyasında yer alan habere göre, ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne 12 roket fırlatıldı.

K24’e konuşan Iraklı bir güvenlik kaynağı ise, akşam düzenlenen saldırıda söz konusu üsse sadece 5 roket düştü.

Öte yandan Uluslararası Koalisyon tarafından yapılan açıklamada, askeri üsse fırlatılan roketlerin, üssün 2 km uzağına düştüğü bildirildi.

Bugün akşam saatlerinde Suriye’nin kuzeyindeki Meyadin ilçesinin Hazra köyündeki Uluslararası Koalisyon üssüne de roket saldırısı gerçekleştirilmişti.

Uluslararası Koalisyon tarafından yapılan başka bir açıklamada ise, Koalisyon güçlerinin saldırılar nedeniyle görevlerini yerine getirmekte sorun yaşadığı belirtildi.

 

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