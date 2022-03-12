12 ilde 2764 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı

HABER MERKEZİ

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kentteki 373 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Van-Bahçesaray kara yolu ile yüksek kesimlerde yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Kar ve tipi nedeniyle Hakkari'de 181, Bitlis'te 198, Muş'ta ise 159 köy ve mezraya yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri kırsalda, belediye ekipleri ise şehir merkezinde karla mücadele çalışması yürütüyor.

Sivas'ta da kar ve tipi nedeniyle 446 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kapalı yolların açılması için ekipler 93 araç ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

ŞIRNAK

Şırnak'ta dün akşamdan bu yana merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Merkezde 3 köy, 1 mezra ile Uludere ilçesinde 2 köy, 1 mezra ve Beytüşşebap ilçesinde 9 köy ve 3 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının yer yer 25 santimetreye ulaştığı bölgede, kapanan yolların açılması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Kent merkezinde ise belediye ekipleri ana arterleri açık tutmak için yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

BİNGÖL

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 25, Adaklı'da 32, Genç'te 31, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 3, Yedisu'da 5 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

ELAZIĞ

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışından dolayı ilçelerden Alacakaya'da 3, Arıcak'ta 3, Baskil'de 6, Maden'de 9, Keban'da 3, Palu'da 28, Karakaçan'da 19, Kovancılar'da 7 ve Sivrice'de 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yollarının açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

ERZURUM, KARS, ARDAHAN VE IĞDIR

Erzurum'da 4 gündür etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yoğun kar ve yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu kentte, kırsaldaki 945 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Kars'ta 92, Ardahan'da 66, Iğdır'da ise 12 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

BİTLİS'TE PARK HALİNDEKİ 7 OTOMOBİLİN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ

Öte yandan kar ve tipinin etkili olduğu Bitlis’te, Beşminare Mahallesi'nde bulunan öğretmenevinin bahçesine gece saatlerinde çığ düştü.

Kar yığınlarının altında kalan park halindeki 7 araçta hasar oluştu.

Gürültü üzerine dışarı çıkan vatandaşlar, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Bitlis Belediyesi ekiplerinden yardım isteyerek araçlarını kar altından çıkarmaya çalıştı.

Bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri, öğretmenevinin evinin bahçesinde biriken kar yığınlarını temizledi.