Politika

Irak: Erbil saldırısına ilişkin İran’dan net açıklama istedik

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin, Erbil’e yönelik gerçekleştirilen füze saldırısına ilişkin İran'dan net açıklama istediği belirtildi.
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Irak Mustafa Kazimi ırak iran Kürdistan Bölgesi Erbil

HABER MERKEZİ

Başbakan Mustafa Kazimi başkanlığında toplanan Irak Bakanlar Kurulu, Erbil'e düzenlenen füze saldırısını ele aldı.

Irak Bakanlar Kurulu Başkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mustafa Kazimi’nin diplomatik kanallar üzerinden İranlı yetkililerden saldırıya dair net bir açıklama talep ettiği belirtildi.

Irak’ın egemenlik haklarının ihlal edildiği belirtilen açıklamada Irak’ın topraklarını komşularına saldırmak için kullanılmasını reddettiği vurgulandı. 

Bakanlar Kurulu’nun gelişmeleri araştırmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, Irak'ın güvenliğini ve egemenliğini korumak için mekanizmalar üzerinde çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İran topraklarından Erbil’e yönelik yapılan füze saldırısının iki ülke arasındaki komşuluk hukukunun yanı sıra, uluslararası hukuk ve düzenlemeleri de ihlal ettiği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Erbil’e yönelik yapılan füze saldırısını üstlenmişti.

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