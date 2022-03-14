Pentagon: Çin Rusya’ya silah desteği verirse bunun sonuçları olacak

HABER MERKEZİ

ABD Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Çin’in Rusya’ya askeri malzeme desteği vermesi durumunda bunun Pekin yönetimi için sonuçları olacağını söyledi.

Pentagon’da bir grup gazeteciye, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan üst düzey bir yetkili, Rusya’nın operasyonlarının büyük ölçüde yavaşladığını belirtti.

Rusya’nın Çin’den askeri malzeme talebinde bulunduğuna ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine yetkili, “Bu konuda haberler gördük ve size sadece bu konuyu çok çok yakından takip ettiğimizi söyleyebilirim. Yönetimden başka yetkililerin de ifade ettiği gibi Çin bu savaşta Rusya’yı malzeme bakımından desteklerse bunun Çin için sonuçları olacak” dedi.

Çin’in daha önce Batı'yı suçlayarak üstü kapalı bir şekilde Rusya’nın yaptıklarına onay verdiğini ifade eden yetkili, askeri malzeme desteği konusunda istihbarat değerlendirmesine girmeyeceğini ancak bu durum da dahil Çin’in savaşla ilgili pozisyonunu yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Rusya, Çin'den Ukrayna savaşı için askeri teçhizat istedikleri iddialarını yalanlamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Çin'den herhangi bir yardım almadan Ukrayna şehirlerinin tam kontrolünü alabileceğini söylemişti.

YAVORİV ÜSSÜNE SALDIRI

Rusya’nın hafta sonu Ukrayna’nın batısında yer alan Yavoriv askeri eğitim merkezini seyir füzeleri ile hedef aldığını belirten yetkili, yaklaşık 24 füzenin fırlatıldığını ve en az 7 binanın isabet aldığını bildirdi.

Yetkili, bu saldırıda ölü ve yaralı sayısını teyit edemeyeceğini ifade ederek “Şunu not etmek istiyorum; bizim değerlendirmemize göre bu füzelerin tamamı uzun menzilli bombardıman uçaklarından Rusya hava sahası içinden fırlatıldı, Ukrayna hava sahasından değil. Yine ifade ediyorum; bu saldırı, uçuşa yasak bölge fikrini savunanlar için Ukrayna içerisinde uçuşa yasak bölge ilan etmenin bu tür saldırılara karşı hiçbir etkisi olmayacağına dair bir örnektir” diye konuştu.

Yavoriv askeri eğitim merkezinde ABD hükümetinin herhangi bir kurumuna bağlı kimsenin bulunmadığını vurgulayan yetkili, ABD vatandaşı herhangi birinin orada olup olmadığını ise bilmediğini ve bu üssün batıdan gelen askeri yardımların gittiği yer olmadığını söyledi.

ÇİN'DEN İDDİALARA YALANLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien ise yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna ile savaşta kullanmak üzere kendisinden askeri yardım talep ettiği iddiasını reddetti.

Cao, İngiliz Financial Times gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde yer alan iddialara ilişkin, "ABD, Ukrayna meselesinde Çin'i hedef alan dezenformasyon yayıyor. Bu, kötü niyetli" ifadelerini kullandı.

Ukrayna krizinde tüm tarafların itidalle hareket etmesi ve gerilimi yükseltmek yerine düşürmesi gerektiğini vurgulayan Sözcü Cao, "Gerilimi artıracak adımlar yerine diplomatik çözümleri teşvik etmeliyiz" dedi.

ABD'Lİ VE ÇİNLİ ÜST DÜZEY YETKİLİLER ROMA'DA UKRAYNA SAVAŞINI ELE ALDI

Öte yandan, Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ise ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı'nın Roma'da bir görüşme yaptığı bildirildi.

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, Roma'daki Waldorf Astoria Hotel'de yerel saatle 10.30'da bir araya gelen Sullivan ile Yang'ın görüşme maratonu yaklaşık 8 saat sürdü.

Çinli heyet, bir ara öğle arası için otelden ayrılsa da görüşmeler öğleden sonra devam etti. Sullivan ve Yang'ın görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Taraflar, görüşmenin ardından basın açıklaması yapmadan otelden ayrıldı.

Söz konusu görüşmenin, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında 15 Kasım 2021'de gerçekleştirilen video konferans görüşmesinin devamı niteliğinde olduğuna işaret edildi.

Sullivan ve Yang'ın, ABD-Çin ilişkisindeki konuların yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşını da geniş şekilde ele aldığı aktarıldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki iletişim kanallarının açık tutulması konusunda iki yetkilinin mutabık kaldığı belirtildi.

Sullivan ve Yang, 10 Mart 2021'de ABD'nin Alaska eyaletine bağlı Anchorage kentinde, 6 Ekim 2021'de ise İsviçre'nin Zürih kentinde bir araya gelmişti.

Görüşme öncesinde Financial Times gazetesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Rusya'nın Çin'den askeri yardım talebi bulunduğu haberinin çıkmasına Çin tepki göstererek, ABD’yi "dezenformasyon yapmakla" suçlamıştı.