Çekya, Polonya ve Slovenya başbakanları Ukrayna’ya gidiyor

HABER MERKEZİ

Çekya, Polonya ve Slovenya başbakanları Rusya-Ukrayna savaşında inisiyatif alarak Avrupa Konseyi'ni temsilen harekete geçti.

Çekya, Polonya ve Slovenya başbakanları Ukrayna hükümeti ile görüşmek için Kiev'e gitmeye karar verdi.

Kararı Çekya Başbakanı Petr Fiala Twitter'dan duyurdu.

Fiala "Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Başbakan Yardımcısı Jarosław Kaczynski ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile birlikte bugün Avrupa Konseyi temsilcileri olarak Devlet Başkanı Zelenskiy ve Başbakan Shmyhal ile görüşmek üzere Kiev'e gidiyoruz" diye yazdı.

Polonya Başbakanı Morawiecki de sosyal medyadan "Kiev'e Polonya ve Slovenya Başbakanları ile gerçekleştirilecek ziyaret AB ve BM ile koordineli" dedi.

Ziyaretin amacının "Avrupa Birliği'nin tamamının Ukrayna'nın egemenliği ve bağımsızlığına açık desteğini teyit etmek ve Ukrayna toplumunu desteklemek" olduğu vurgulandı.

Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler devam ederken bugün başkent Kiev'de bazı binalar bombalandı.