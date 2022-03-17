Politika

Rusya Ukrayna’da bir apartmanı daha vurdu: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusya’nın düzenlediği saldırılarda bir apartmana roket isabet etmesi sonucu en az bir kişi hayatını kaybederken üç kişi de yaralandı.
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HABER MERKEZİ

Ukraynalı yerel yöneticilerin ve resmi kurumların açıklamalarından derlenen bilgilere göre, Rus ordusu, uçak ve füzelerle saldırılarını sürdürerek ülkedeki sivil yapıları hedef aldı.

Çernigiv Valisi Vyaçeslav Çaus, şehrin Rus güçleri tarafından sürekli bombalandığını bildirdi.

Çaus, Rus güçlerinin sivil altyapıları hedef aldığını belirterek son 24 saatte 53 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Başkenti Kiev'de, Rusların düzenlediği saldırılarda bir apartmana daha roket isabet etmesi sonucu en az bir kişi öldü, üç kişi yaralandı. Ukrayna Acil Durum Servisinden yapılan açıklamaya göre, Kiev'deki binanın 16. katına isabet eden roket büyük hasara yol açtı, 30'a yakın kişi tahliye edildi.

Kharkiv'e bağlı Merefa kentinde de bir eğitim kurumuna füze isabet etti. Olayda can kaybı yaşanmazken, patlama nedeniyle binada yangın çıktı.

Mariupol Vali Yardımcısı Sergey Orlov, kentte neredeyse sağlam bina kalmadığını açıkladı.

Konutların yaklaşık yüzde 90'ının bombardımanda hedef alındığını belirten Orlov, binaların ya tamamen yıkıldığını ya da hasar gördüğünü kaydetti.

 

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