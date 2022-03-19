Vali Xoşnaw: Erbil Newroz’a hazır

ERBİL (K24)

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, düzenlediği basın toplantısında başkentte Newroz hazırlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hazırlıkların tamamlandığını belirten Vali Xoşnaw “Yarın Şaneder Parkı’nda resmi olarak Newroz ateşi yakılacak” dedi.

Erbil Valisi kitlesel olarak kutlanacak Newroz’a birçok siyasi şahsiyet ve yabancı ülke temsilcisinin katılacağını belirtti.

Umed Xoşnaw, 1 Ocak-15 Mart tarihleri arasında 500 binden fazla kişinin Erbil’i ziyaret ettiğini belirterek, “Şu anda otellerde yer kalmadı” ifadelerini kullandı.

Her yıl 21 Mart’ta Kürt, Fars, Azerilerin yanı sıra birçok halk Newroz’u kutluyor ancak Kürtler arasında Newroz’un milli bir anlamı var. Kürtler Newroz’u meşru milli haklarına ulaşmasının ifadesi olarak coşkuyla kutluyor.