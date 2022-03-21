Ukrayna: Kiev’de alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda 8 kişi öldü

HABER MERKEZİ

Ukrayna Genel Savcılığından yapılan açıklamada, gece, Kiev'de Podilskiy semtindeki alışveriş merkezine gerçekleştirilen saldırıda büyük ölçekli yıkım meydana geldiği ifade edildi.

Rus ordusunun yasaklanan savaş araçlarını kullanarak saldırı düzenlediğini tespit ettikleri belirtilen açıklamada, "Ön bilgilere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Ölü ve yaralılarla ilgili bilgiler netleştiriliyor. Kurtarma ekipleri ve kolluk güçleri çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, saldırı sonrası alışveriş merkezinin kullanılamaz hale geldiği, çevredeki evlerin camlarının kırıldığı, yakında park halinde bulunan araçların hasar gördüğü aktarıldı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'in Podilskiy semtinde patlama seslerinin duyulduğunu duyurmuştu.

KIEV'DE YENİDEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Öte yandan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının bu akşam 20.00'da başlayacağını ve çarşamba 07.00'ye kadar devam edeceğini belirtti.

Yasak boyunca eczaneler, marketler ve benzin istasyonları da dahil olmak üzere işletmeler kapalı olacak.

Özel izni olmayanlar hariç hiçbir aracın da kentte seyahatine izin verilmeyecek.

Kiev'de Rusya ile 24 Şubat'ta başlayan savaşın ardından her gün saat 20.00 ile 07.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Rus güçlerinin saldırılarının hedefindeki Kiev'de, bir kez daha gündüz de sokağa çıkma yasağı uygulanmış olacak.

En son 15 Mart'ta yine 36 saatlik kesintisiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.