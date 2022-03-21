Politika

ABD Başkanı: Rusya'nın siber saldırılarını püskürteceğiz

ABD Başkanı Joe Biden, “Yönetimim, kritik altyapılara yönelik siber saldırıları püskürtmek, engellemek ve gerekirse bunlara karşılık vermek için elindeki her aracı kullanacaktır” dedi.
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ABD Joe Biden Rusya Ukrayna siber saldırı

HABER MERKEZİ

Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan ekonomik yaptırımlara misilleme olarak ABD'nin kritik altyapılarına siber saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulunduğunu anımsatarak, "Bugün, yönetimim Rusya hükümetinin muhtemel siber saldırılar düzenleyebileceği istihbaratına dayanarak bu uyarısını yineliyor" ifadesine yer verdi.

Göreve geldiği ilk günden itibaren ülkenin siber güvenliğini güçlendirmek için adımlar attıklarını ve kamu-özel iş birlikleri kurduklarını belirten Biden, "Yönetimim, kritik altyapılara yönelik siber saldırıları püskürtmek, engellemek ve gerekirse bunlara karşılık vermek için elindeki her aracı kullanacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan federal hükümetin tek başına bu saldırılara karşılık veremeyeceğini belirten Biden, "Çünkü kritik altyapıların büyük çoğunluğu özel sektörün elinde ve onlar tarafından işletiliyor. Kritik altyapı sahipleri ve işletmecileri dijital kapılarını kilitleme çabalarını hızlandırmalıdır" ifadesini kullandı.

 

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