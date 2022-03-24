Politika

Rus gazeteci Kiev'deki bombardımanda hayatını kaybetti

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus güçlerinin bombardımanı sırasında Rus gazetecci Oksana Baulina hayatını kaybetti.
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Oksana Baulina
Oksana Baulina
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HABER MERKEZİ

The Insider gazetecisi Oksana Baulina, Kiev'in Podil semtinde Rus güçleri tarafından düzenlenen bombardıman sonrası hasarı görüntülerken hayatını kaybetti.

Baulina daha önce Rus muhalif isim Alexei Navalniy'nin yolsuzlukla mücadele vakfında çalışmış ve Rusya'dan ayrılmıştı.

Geçen yıl vakıf, yetkililer tarafından yasa dışı ilan edildi ve aşırılıkçı olarak damgalandı ve çalışanlarının birçoğunu yurt dışına kaçmaya zorladı.

Insider, bombardımanda bir kişinin daha öldüğünü ve iki kişinin de yaralandığını söyledi.

The Insider, Baulina'nın daha önce Kiev ve Lviv'den birkaç rapor gönderdiğini söyledi.

The Insider, muhabirin ailesine ve arkadaşlarına taziyelerini iletti.

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