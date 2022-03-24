Erbil Valisi’nden Diyarbakır Valiliği’ne ziyaret

DİYARBAKIR (K24)

1.Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı için Diyarbakır’a bir ziyarette bulunan Erbil Valisi Omed Xoşnaw, kentteki temaslarını sürdürüyor.

Vali Xoşnaw açılışına katıldığı fuarda yaptığı konuşmada, Erbil - Diyarbakır uçak seferlerinin başlamasının ikili ilişkileri geliştireceği vurgusunda bulundu.

Diyarbakır 3. Sanayi’de yaşanan patlama sonrası Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’yla birlikte olay yerini ziyaret eden Xoşnaw, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Omed Xoşnaw saat 16.00’da da Diyarbakır Valiliği’ne ziyarette bulundu.

Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Xoşnaw, daha sonra beraberindeki heyetle Vali Karaloğlu’yla toplantıya geçti.

KARALOĞLU: HER TÜRLÜ İLİŞKİLER GELİŞSİN İSTİYORUZ

Toplantının ardından basın açıklaması yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, “Bugün Diyarbakır’ımızda ilk kez bir turizm ve gastronomi fuarı düzenledik. Fuarımıza hem Türkiye içinden hem yurtdışından katılımlar oluyor. Komşumuz Irak’tan, Bölgesel Yönetim’den Erbil Valimiz, Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız, turizm yetkilileriyle beraber güçlü bir katılım gösterdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Karaloğlu, “Her türlü ilişkiler gelişsin istiyoruz: Ticari, kültürel, sportif ilişkilerin gelişmesini istiyoruz. Fuarlar da buna vesiledir. Daha önce de tarım ve inşaat fuarlarımıza Erbil’den katılımlar olmuştu. İnşallah gidiş gelişler iki taraf arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sunsun” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, “Biz aynı coğrafyanın, aynı kültürün, aynı inancın çocuklarıyız; inşallah bu iyi ilişki düzeyini şehirlerimiz arasında da güçlendiririz. Bundan şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımızın kazançlı çıkacağını temenni ediyoruz. Onları ağırlamaktan şeref duyuyorum” şeklinde konuştu.

OMED XOŞNAW: İLİŞKİLERİN GELİŞMESİ İÇİN BU BİR BAŞLANGIÇTI

Basın açıklamasında konuşan Omed Xoşnaw da 1.Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı’nda olmaktan duyduğu memnuniyeti ile getirdi.

“Buraya gelirken sayın Başbakan Mesrur Barzani'nin selamını getirdik. Diyarbakır ile Erbil bizim için birdir, birçok ortak yanları vardır” diyen Xoşnaw, “Diyarbakır Valisi’nin de söylediği gibi hem ticaret hem de turizm açısından iki şehrin ilişkisinin daha iyi yerlere gelmesini temenni ediyoruz. Bu bir başlangıçtı” ifadelerini kullandı.

Erbil Valisi, “İhtiyaç olan ilişkilerin daha iyi noktalara gelmesini umuyoruz. Umuyoruz ki Diyarbakır - Erbil arasındaki uçuşlar başlar ve ilk misafirimiz de Sayın Diyarbakır Valisi olur” dedi.

Xoşnaw’a ziyaretinde Kürdistan Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Khayat ile Duhok ve Süleymaniye Sanayi ve Ticaret Odası Başkanları da eşlik ediyor.

Bu arada Omed Xoşnaw, Diyarbakır'da sanayi sitesinde meydana gelen patlama sonrası olay yerini ziyaret etti.

Erbil Valisi, “İnşallah patlama sonucu yaralananlar sağlığına kavuşur, çok şükür can kaybı yaşanmadı” dedi.