Politika

Sadr: Irak hükümetsiz bırakılamaz

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, “Irak hükümetsiz bırakılamaz” dedi.
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Irak Sadr Hareketi Mukteda es-Sadr Cumhurbaşkanlığı seçimi Irak Parlamentosu

ERBİL (K24)

Twitter hesabından açıklama yapan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Irak’taki siyasi süreçle ve yarın Irak Parlamentosu’nda gerçekleşmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sadr, “Bağımsız milletvekillerini bekliyoruz. Çoğunluk ve reform hükümetini sakince hayata geçirmek için onlardan ve ulusal muhalefetten umutluyuz” dedi.

Yarınki cumhurbaşkanlığı seçimine işaret eden Sadr, “Eğer Cumartesi günü yapılacak seçimde hak ve doğruluk çerçevesinde oy verilmezse parlamentonun sonu olur” ifadelerini kullandı.

Sadr, Irak’ın hükümetsiz bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Yarın Irak Parlamentosu’nda cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak.

Anayasaya göre, seçilen Cumhurbaşkanı, çoğunluğa sahip koalisyonun adayına hükümeti kurma görevini veriyor.

Bu arada iki gün önce Bağdat’ta bir araya gelen Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Sadr Hareketi ve Siyade (Egemenlik) İttifakı tarafından “Ulusal Kurtuluş Koalisyonu” kuruldu. Koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı KDP’nin aday gösterdiği Reber Ahmed, Başbakan adayı ise Muhammed Cafer Sadr oldu.

Ulusal Kurtuluş Koalisyonu, parlamentoda çoğunluğa sahip.

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