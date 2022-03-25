Politika

BM Ukrayna'daki sivil kayıpların yeni bilançosunu açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya’nın saldırı nedeniyle Ukrayna'da en az 1081 sivilin hayatını kaybettiğini ve 1707 sivilin yaralandığını, 3 milyon 725 bin 806 sivilin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.
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HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-24 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 725 bin 806 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Ukraynalıların komşu ülkelerden en çok Polonya (2 milyon 206 bin 119), Romanya (572 bin 754) ve Moldova'ya (376 bin 748) geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre, Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu yana en az 1081 sivil hayatını kaybetti, 1707 sivil yaralandı.

BM, dün de Ukrayna'da en az 1035 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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