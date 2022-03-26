Politika

Pentagon: Rusya Kherson’da kontrolü kısmen kaybetti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, Rusya'nın, Ukrayna'nın Kherson kentindeki kontrolünü kısmen kaybettiğini ve bazı bölgelerde Ukrayna güçleriyle çatışmaların büyüdüğünü bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Kherson
Kherson
dünya Ukrayna Kherson Rusya

HABER MERKEZİ

Adı açıklanmayan üst düzey Pentagon yetkilisi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da kontrol altına aldığı ilk kent Kherson'da bazı yerlerin, taraflar arasında yeniden çatışma alanına döndüğünü söyledi.

Yetkili, Rusya'nın artık Kherson'un tamamını kontrol etmediğini kaydederek, "Daha önce Rusya kontrolünde olan bölgelerde şu anda direnişlerin ortaya çıktığına ilişkin raporları görüyoruz. Kherson'un kimin kontrolünde olduğunu söyleyemeyiz ancak daha öncekinden farklı olarak tamamen Rusların kontrolünde olmadığı gözüküyor" değerlendirmesini yaptı.

ABD'li yetkilinin değerlendirmesi Rus ve Ukraynalı yetkililerce doğrulanmazken, Washington yönetiminin Kherson'da sahadaki durumu yakından takip ettiği kaydedildi.

Önceki hafta Moskova, Kherson'da Rus güçlerinin kontrolü tamamen kontrol altına aldığını duyurmuştu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv