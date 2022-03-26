Amedspor deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı
HABER MERKEZİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor, 31'inci hafta karşılaşmasında Zonguldak Karaelmas Stadı’nda Zonguldak Kömürspor’a konuk oldu.
Saat 14.00’te başlayan karşılaşmanın 43’üncü dakikasında Zonguldak Kömürspor’dan Selim Şahin’in kendi kalesine attığı golle Amedspor 1-0 öne geçti.
Maçın ikinci devresinde iyi başlayan Amedspor, 52’nci dakika Okan Deniz’in golüyle durumu 2-0 yaptı.
Bu golden hemen 10 dakika (62) sonra Muhsin İstemi durumu 3-0 yaptı.
Ev sahibi Zonguldak Kömürspor’un tek golü ise 81’inci dakikada Muhammed Ali Kol’dan geldi.
Maçta başka gol olmayınca Amedspor, 3 puanı 3 gole aldı.
Bu duruma göre, Amedpor ligin 4’üncü sırasında 45 puanı bulunuyor.
Karadeniz ekibi Zonguldak Kömürspor'un ise 14’üncü sırada 32 puana sahip.