Ukrayna Rus ordusunun kayıplarını açıkladı

HABER MERKEZİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-4 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 18 bin 300 asker öldürüldü, Ruslara ait 147 uçak, 134 helikopter, 647 tank, 1844 zırhlı araç, 330 top, 107 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1273 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 92 insansız hava aracını da kaybetti.

“1 GÜNDE 4 RUS SALDIRISI PÜSKÜRTÜLDÜ”

Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, son bir günde Ukrayna ordusu tarafından Rus güçlerinin 4 saldırısının püskürtüldüğü belirtildi.

Açıklamada gün içerisinde meydana gelen çatışmalarda 40 Rus askeri ile 43 askeri teçhizatının imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Ukrayna hava kuvvetlerinin gün içerisinde iki seyir füzesi, bir helikopter, bir Su-34 ve bir Su-35 savaş uçakları ile İl-22 hava kontrol uçağını imha ettiği de belirtildi.