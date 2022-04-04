Pentagon: Rusya, Kiev çevresindeki güçlerinin üçte ikisini çekti

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Pentagon yetkilisi, Rusya-Ukrayna savaşı üzerine bir grup gazeteciye bilgilendirmede bulunarak şu aşamada Kiev çevresinde konuşlandırılan Rus güçlerinin üçte ikisinin Belarus'a çekildiğini ve orada toplandığını ifade etti.

Yetkili, kalan üçte bir gücün çekilip çekilmeyeceğini bilmediklerini ancak söz konusu gücün bugün de kuzeye doğru hareketlendiğini kaydetti.

Rusya'nın çekilmesinin, yeniden toparlanma ve Ukrayna'nın diğer bölgelerine girmek üzere bir manevra olduğuna inandıklarını belirten yetkili, "Bu konudaki en iyi değerlendirmemiz, bu gücün Doğu bölgelerine, Donbas bölgesine gönderileceğidir ama bu sadece bir değerlendirmedir. Henüz bu konuda bir hareketlenme görmedik" diye konuştu.

"ODESSA'YA YÖNELMEK ÜZERE BİR HAZIRLIK OLABİLİR"

Karadeniz'den Odessa'daki petrol tesislerine füze saldırısı düzenlendiğini hatırlatan yetkili, "Rusya'nın bu saldırısının sebebini tam olarak bilmiyoruz. Bu, Odessa'ya yönelmek üzere bir hazırlık olabilir. Ukraynalılara baskı uygulamak ve büyük bir operasyonun gelmekte olduğunu hissettirmek için de olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

“BUÇA'DA YAŞANANLAR RAHATSIZLIK VERİCİ”

Kiev yakınlarındaki Buça şehrinde tespit edilen cesetlere ve işkence izlerine ilişkin değerlendirmede de bulunan yetkili, "Buça'daki vahşete ilişkin haberleri bağımsız olarak teyit edemeyiz. Sizin gördüğünüz görüntüleri biz de gördük. Ukrayna'nın bu vahşet hakkındaki iddialarını çürütmek için bir nedenimiz yok. Bunlar açıkçası oldukça rahatsızlık verici. Daha önce de Rusya'nın bu işgalde zalimce davranacağını belirtmiştik. Bunu gösterdiler" ifadelerini kullandı.

Pentagon yetkilisi, Rusya'nın Ukrayna'da "savaş suçları" işlediğine dair kanıtlar gördüklerini, Buça'dan gelen haberlerin de "savaş suçları" soruşturmasına dahil edileceğini belirtti