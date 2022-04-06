Politika

Ukrayna: Rusya, Ukrayna'nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlanıyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Donetsk ve Luhansk bölgeleri ile Mariupol şehrinde tam kontrolü sağlamak için Ukrayna’nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlandığını bildirdi.
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dünya Rusya Ukrayna Kherson Mariupol

HABER MERKEZİ

Genelkurmaydan yapılan açıklamada, 6 Nisan akşamı verilerine göre Rusya’nın kaybettiği asker sayısının 18 bin 600 olarak güncellendiği belirtildi.

Rus ordusunun gün içinde 6 yerleşim birimine düzenlediği saldırı operasyonunun başarısız olduğu ifade edilen açıklamada, Ukrayna askerlerinin Kherson bölgesindeki Osokarovka yerleşim biriminin kontrolünü geri aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya’nın Donetsk ile Luhansk bölgesi ve Mariupol şehri üzerinde tam kontrolü sağlamak için Ukrayna’nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlık çabalarını sürdürdüğü bildirildi.

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