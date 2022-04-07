Politika

Kaşıkçı davası Suudi Arabistan’a devredildi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davasında durdurma kararı verildi, dosya Suudi Arabistan'a gönderildi.
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Cemal Kaşıkçı
Cemal Kaşıkçı
türkiye cemal kaşıkçı Suudi Arabistan Türkiye

HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin 26 sanıklı davada, Türkiye Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine dosyanın Suudi Arabistan'a devrine karar verildi.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, haklarında yakalama kararı bulunan firari 26 sanık katılmadı.

İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen bazı avukatların sanıkları temsil ettiği duruşmada, Kaşıkçı'nın nişanlısı müşteki Hatice Cengiz ile avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine dosya hakkında durma kararı verilerek, yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrini kararlaştırdı.

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