BM temsilcisi açıkladı: 30 bin Iraklı Rojava’daki kampta yaşıyor

BAĞDAT (K24)

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert yaptığı açıklamada, Rojava’nın Haseke vilayetinde bulunan El Hol Kampı’nda çoğunluğu 17 yaşından küçük yaklaşık 30 bin Iraklının yaşadığını belirtti.

Plasschaert, “El Hol Kampı, Irak açısından karmaşık bir sorundur. Sebebi de bu kampın Irak sınırına çok yakın olması ve kampta yaklaşık 30 bin Iraklının yaşıyor olmasıdır. Çoğunun akıbeti bilinmiyor ve kötü koşullarda yaşıyorlar. Geride kalan süre zarfında da El Hol Kampı Irak ve Kuzey Suriye’de istikrarsızlığa yol açmıştır. Bu yüzden El Hol sorunu çözülmelidir” dedi.

Kampta tutulan kişilerin büyük çoğunluğunun 17 yaşından küçük olduğunu söyleyen Plasschaert, “Kamptaki çocuklar cezalandırılmamalı. Bununla birlikte Irak, kamptaki Iraklıları geri getirmeye çalışıyor ancak oradaki ailelerinin nakledilmesinin önünde büyük engeller var. Dolayısıyla El Hol Kampı sorununun çözümü için uluslararası işbirliğine ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Haseke’nin Hol kasabasının güneyinde yer alan kamo, Iraklı göçmenler için kuruldu ancak DAİŞ’in yenilgiye uğratılmasının ardından binlerce DAİŞ’li ailesi kampa yerleştirildi.