Politika

Biden ve Johnson Ukrayna'ya yardımı görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna'ya desteği görüştü.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
dünya ABD Joe Biden İngiltere Boris Johnson Rusya Ukrayna

HABER MERKEZİ

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson telefon görüşmesinde Biden'ı Kiev'e yaptığı ziyaret konusunda bilgilendirdi.

Johnson ve Biden, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusunda yeni bir Rusya saldırısına hazırlandığı bir dönemde Kiev'e askeri ve ekonomik desteğin artırılması ve hızlandırılmasını ele aldı.

Liderler ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerindeki ekonomik baskıyı artırma ve Batı ülkelerinin Rus petrol ve gazına olan bağımlılığını sona erdirmeye yönelik çabaların sürdürülmesinde mutabık kaldı.

İngiltere'nin gelecek günler ve haftalarda Ukrayna'ya gemisavar füzeleri ve askeri araçlar vereceğini belirten Johnson ayrıca, uluslararası toplumun Ukrayna'ya uzun vadeli taahhüdünün gerekli olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı, New York'taki saldırı nedeniyle üzüntüsünü de dile getirdi.

 

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