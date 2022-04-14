Politika

Karamollaoğlu: Üçüncü ittifak olabilir

Karamollaoğlu, seçim öncesi üçüncü ittifakın kurulabileceği mesajını vererek, "Seçim kanunuyla şartlar değişti, üçüncü ittifak olabilir" dedi.
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türkiye Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı

HABER MERKEZİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin konuştu.

Karamollaoğlu, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi için ortak adayının kim olacağı tartışılırken yeni bir ittifak açıklaması yaptı.

Seçim kanunundaki yeni düzenlemeyle seçim kurullarının yapısı ve ittifaka katılan siyasi partilerin milletvekili hesaplama sisteminin değiştiğini vurguladı.

Karamollaoğlu, seçim kanunundaki bu değişikliklerle partilerin ortak hareket etme zorunluluğunun ortadan kalktığını söyledi.

Karamollaoğlu, "Seçim kanunuyla şartlar değişti, üçüncü ittifak olabilir" dedi.

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