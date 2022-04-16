Politika

Sadr: Ne DAİŞ’in radikalizmi İslam’ı ne de inançsızların radikalizmi Avrupa’yı temsil ediyor

Sadr, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına tepki göstererek, “Neden Müslümanları kızdırmak istiyorlar” şeklinde tepki gösterdi.
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Irak Mukteda es-Sadr Kuran-ı Kerim İsveç

ERBİL (K24)

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsveç’te bazı kişilerce Kur’an-ı Kerim’in yakılmasını eleştirdi.

Sadr, “Neden Müslümanları kızdırmak istiyorlar? Allah’a ve hükümlerine inanmıyor olmanız, Kur’an’ı yakabileceğiniz anlamına gelmiyor. Bu ihlal, Kudüs’e yönelik ihlalde bulunulduğu bir döneme denk geliyor. Kudüs’ün günahı ne? Mazlumun zalime intikamıdır” dedi.

Irak Dışişleri Bakanlığı’nın İsveç’in Bağdat Büyükelçisi’ni çağırarak nota vermesi gerektiğini vurgulayan Sadr, “Aklıselimin aksine inançlar arasında çatışma çıkarmayı amaçlayan bu terör suçu ve fitneye karşı tavır alınmalı” ifadesini kullandı.

Sadr mesajının devamında şunları belirtti:

“Ne DAİŞ’in radikalizmi İslam’ı ne de inançsızların radikalizmi Avrupa’yı temsil ediyor. Eğer kutsalımıza ve Kur’an’ımıza yapılanlara karşı tavır alınmazsa tepkimizi koyacak, barışçıl gösteriler düzenleyeceğiz.”

2 gün önce İsveç'in Linköping kentinde Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.

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