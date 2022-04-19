Başbakan Mesrur Barzani ile Boris Johnson bir araya geldi
ERBİL (K24)
Resmi bir ziyaret kapsamında İngiltere’ye giden Başbakan Mesrur Barzani bugün, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşüyor.
Boris Johnson görüşmenin basına açık bölümünde yaptığı açıklamada, “Sayın Mesrur Barzani’yi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kürdistan’la çok iyi ilişkilerimiz var” dedi.
Johson, DAİŞ’le savaş döneminde Londra Belediye Başkanı’yken Kürdistan Bölgesi’ne ziyarette bulunduğunu anımsattı.
Başbakan Mesrur Barzani de İngiltere ziyaretinin önemli bir dönemde gerçekleştiğini vurguladı.
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani Londra’da İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi https://t.co/chWv3SEYlM— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) April 19, 2022
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani Londra’da İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) April 19, 2022
📸AFP pic.twitter.com/rttUhjrD3Z