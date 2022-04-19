Politika

Başbakan Mesrur Barzani ile Boris Johnson bir araya geldi

Başbakan Mesrur Barzani ile Boris Johnson bir araya geldi
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kürdistan Mesrur Barzani Boris Johnson İngiltere

ERBİL (K24)

Resmi bir ziyaret kapsamında İngiltere’ye giden Başbakan Mesrur Barzani bugün, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşüyor.

Boris Johnson görüşmenin basına açık bölümünde yaptığı açıklamada, “Sayın Mesrur Barzani’yi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kürdistan’la çok iyi ilişkilerimiz var” dedi.

Johson, DAİŞ’le savaş döneminde Londra Belediye Başkanı’yken Kürdistan Bölgesi’ne ziyarette bulunduğunu anımsattı.

Başbakan Mesrur Barzani de İngiltere ziyaretinin önemli bir dönemde gerçekleştiğini vurguladı.

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