Politika

‘ABD ve İngiltere İsveç’e askeri koruma sözü verdi’

ABD ve İngiltere’nin İsveç'e NATO'ya katılma başvurusu ile ittifaka resmen kabulü arasında askeri koruma konusunda "somut vaatler" verdiği iddia edildi.
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ABD ABD İngiltere İsveç koruma sözü NATO

HABER MERKEZİ

Stockholm merkezli haber kuruluşu Aftonbladet, İsveç'in NATO'ya katılmak için başvurması halinde ABD ve İngiltere'nin fiili koruma sağlayacağını iddia etti.

Son raporlar İsveç ve Finlandiya'nın bu yaz NATO ittifakına katılmak için başvuruda bulunmaya hazırlandığını gösteriyor.

Stockholm'deki politikacılar bu fikri uzun süredir tartışıyor, ancak Başbakan Magdalena Andersson bu ayın başlarında, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısının ardından Avrupa'nın güvenlik ortamının tamamen değiştiğini ve İsveç'in yanıt olarak tarafsızlığını yeniden değerlendireceğini söyledi.

Birden fazla hükümet kaynağına dayandırılan habere göre, İsveç üyelik başvurusunda bulunursa, İngiltere ve ABD, başvuru ve üyelik arasında askeri koruma sağlama sözü verdi.

Bu süreçten sonra ise sonra ittifakın karşılıklı savunma maddesi yürürlüğe girecek .

 

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