Politika

Kiev'de şiddetli patlama

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şiddetli bir patlama meydana geldi.
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dünya Kiev Ukrayna Patlama

HABER MERKEZİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de meydana gelen şiddetli patlamaya ilişkin henüz sivil kayıpların olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Patlamanın Rusya'nın hava saldırısı sonrası meydana geldiği tahmin ediliyor.

Kiev Belediye Başkanı Kliçko yaptığı ilk açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Sektereri Kiev'de bulunurken Rusya hava saldırısı ile Kiev'i vurdu açıklamasında bulundu.

Kliçko, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kiev'de bulunurken Rusya hava saldırısı ile Kiev'i vurdu" açıklamasında bulundu.

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