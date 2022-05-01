İbrahim Kalın Kiev’de Zelenskiy’le görüştü

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Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın da yer aldığı heyet, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edilen Kalın, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrei Yarmak ile de bir toplantı yaptı.

AA’ya konuşan Kalın, "Bu ziyaretimizin amacı, Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve tabii ki devam eden savaşla ilgili görüşmeler yapmak ve özellikle savaşın sonlandırılması ile ilgili çalışmalara katkı sunmak" dedi.

Kalın şunları söyledi:

"Savaşın sona erdirilmesi, müzakere ve diyalog yoluyla bu çatışmaların sona erdirilmesi birinci hedefimiz. Ama tabii savaş uzadıkça şartlar daha da zorlaşmakta. Özellikle sivillere yönelik saldırıların sonlandırılması konusunda durum daha da aciliyet kesbetmiş durumda. Hem bu konuları görüşmek hem de Mariupol başta olmak üzere buradan sivillerin tahliyesi, insani bir koridorun açılması ve diğer konularla ilgili kapsamlı görüşmeler yaptık."

"RUSYA İLE DE TEMASLARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Türkiye'nin Ukrayna ziyaretinin ardından Rusya tarafıyla da bir görüşme yapıp yapmayacağına ilişkin soruya Kalın, "Tabii Rusya ile de bildiğiniz gibi temaslarımız devam ediyor. Yine Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız, diğer arkadaşlarımız bu görüşmelere devam ettiler. Bizler de bundan sonra Rusya tarafıyla da temas içinde olmaya devam edeceğiz. Çünkü iki tarafı bir masa etrafında bir araya getirebilmek ve çatışmaları önleyebilmek için Rusya tarafıyla da temasın mutlaka devam etmesi gerekiyor" yanıtını verdi.

Savaşın başında "Herkes, Rusya ile köprüleri atarsa Rusya'yla kim konuşacak, onları bir müzakere masasının etrafına getirip bir barış anlaşmasına kim ikna edecek?" diye sorduğunu hatırlatan Kalın, "Bunun için Türkiye'nin şu ana kadar sergilediği dengeli tutum, bütün taraflar nezdinde takdir topluyor. Buna yönelik çalışmamız devam edecek. Bizim birinci amacımız takdir toplamak değil, gerçekten bu savaşı sona erdirmek" dedi.