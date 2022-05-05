Sadr’dan bağımsızlara 15 gün içerisinde hükümeti kurmaları çağrısı

HABER MERKEZİ

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Irak Parlamentosu’ndaki bağımsız milletvekillerine çağrıda bulunarak, 15 gün içerisinde hükümeti kurmalarını ve Irak’ı içerisinde bulunduğu krizden çıkarmalarını istedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, “Irak’ın siyasi atmosferinde şuan bana göre 3 büyük ittifak bulunuyor. Bunlar birincisi, Ulusal Kurtuluş Koalisyonu ki büyük çoğunluğu temsil ediyor. Ama Irak Federal Mahkemesi’nin 3’te 2 çoğunluk kararı nedeniyle hükümetin kurulması gecikiyor”

Sadr, İran'a yakınlığıyla bilinen Koordinasyon Çerçevesi’ni kastederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“İkincisi, çoğunluğu savunan ittifak ve biz onlara 40 gün içerisinde hükümet kurmaları için zaman verdik ama maalesef kuramadılar. Parlamentonun üçüncü tarafı da bağımsızlar. Biz de doğal olarak onlara çağrıda bulunuyor ve 40 kişiden az olunmaması kaydıyla bağımsızların temsil edildiği bir taraf oluşturun diyoruz. Bize göre bağımsızlar büyük çoğunluğu temsil eden ittifaka katılmalı ve hükümetin kurulmasını sağlamalılar. Ayrıntılar konusunda onları daha sonradan bilgilendireceğiz.”

Irak Parlamentosu’ndaki 329 sandalyeden 175’ini elinde bulunduran Ulusal Kurtuluş Koalisyonu, Şii Sadr Hareketi, Kürdistan Demokrat Partisi ve Sünni Siyade Koalisyonu’ndan oluşuyor.