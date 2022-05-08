KDP Sözcüsü: Iraklı taraflarla görüşmelerimiz yarın başlıyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sözcüsü Mahmud Muhammed, Başkan Mesud Barzani başkanlığına yapılan Politbüro toplantısı sonrası basına bilgi verdi.

KDP’nin 14’üncü kongresi için hazırlık komitesinin çalışmalarına başlaması kararı alındığını belirten Mahmud Muhammed, “Toplantıda kongreyle ilgili konular, parlamento seçimleri, reformlar ve komşu ülkelerle ilişkiler ele alındı” dedi.

Irak tarafıyla yarından itibaren görüşmelere başlayacaklarını vurgulayan Muhammed, şunları söyledi:

"Siyasi süreçteki çıkmazı aşmak için yarından itibaren Irak tarafıyla bir dizi görüşmelere başlayacağız. Heyetlerimiz Sadr Hareketi ve Ulusal Kurtuluş Koalisyonu gibi Sünni taraflarla durumu görüşecek, ardından diğer partilerle de görüşmeler yapacağız.”

Parlamento oturumlarının başlamasına ilişkin KDP Sözcüsü şunları söyledi:

“Parlamento sadece birilerinin seçilmesi ya da seçilmemesi için değil, hükümetin çalışması için de vardır. Hükümet reformlarla ilgili birkaç yasa tasarısı hazırlamış, parlamento bunları tartışmak zorundadır. Bu yüzden düzenli olarak meclis oturumlarını yapmamız bizim için iyi olur. Ayrıca parlamentoda diyalog yoluyla çözülecek engeller var.”

Muhammed, KDP’nin 14’üncü kongresinin 10 ila 11’inci aylarda yapılması için hazırlık komitesinin çalışmalara başladığını söyledi.

KDP’nin KYB ve Goran’la diyaloguna da değinen Muhammed, "Biz, partilerle üst düzeyde görüşmek istiyoruz. KDP, KYB ve Goran’ın medya üzerinden tartışıp birbirine cevap vermesi doğru değil. Sorunları tartışarak diyalogla aşmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.