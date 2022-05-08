Politika

Esad Tahran’da Hamaney’le görüştü

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, ülkesiyle Beşar Esad rejimi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.
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İran Beşar Esad Ali Hamaney görüşme

HABER MERKEZİ

Fars Haber Ajansı'na göre, İran’ın dini lideri Ali Hamaney, Tahran'a sürpriz ziyarette bulunan Suriye'deki rejimin lideri Beşar Esad ile bir araya geldi.

Bölge konuları ve Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Hamaney, "iki ülke arasındaki ilişkilerin eskisinden daha fazla iyileştirilmesi için çaba sarf edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Esad'ın Hamaney'i ziyareti esnasında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da hazır bulunduğu belirtildi.

Esad, Cumhurbaşkanı Reisi'yle görüşmesinin ardından ülkeden ayrıldı.

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