Politika

Göçmen teknesi battı: 44 ölü

Batı Sahra kıyılarından yola çıkan ve İspanya'nın güney batısındaki Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 44 kişinin öldüğü bildirildi.
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dünya İspanya kıyıları göçmen faciası Kanarya Adaları

HABER MERKEZİ

İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras tarafından yapılan açıklamada, Atlas okyanusuna kıyısı olan Batı Sahra'nın batısındaki Bojador'dan yola çıkan ve göçmen taşıyan bir teknenin Kanarya Adaları'na gitmeye çalıştığı sırada battığı, içindeki 44 kişinin öldüğü, 12 kişinin ise kurtulduğu bildirildi.

Caminando Fronteras'ın sözcüsü Helena Maleno, hayatını kaybeden göçmenlerden 7'sinin cesedinin denizden çıkartıldığını, geri kalanının ise halen denizde olduğunu aktardı.

Aynı bölgede 11 Mart'ta da benzer bir olay yaşanmış ve teknenin batması sonucu kadın ve çocukların olduğu 40'tan fazla göçmen yaşamını yitirmişti.

Kuzey Afrika kıyılarından Kanarya Adaları'na doğru göç son yıllarda büyük artış gösterirken, yılbaşından bu yana 7 binden fazla göçmen İspanya tarafına gelmiş ve bu dönemde bir yıl öncesine oranla yüzde 60'a yakın artış görüldüğü bildirilmişti.

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