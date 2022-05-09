Ekonomi

AB: Rusya’nın dondurulan döviz rezervi Ukrayna’nın yeniden inşasında kullanılabilir

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın dondurulan döviz rezervlerinin Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılmasının değerlendirilebileceğini bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa AB Josep Borrell Rusya Ukrayna Döviz rezervi

HABER MERKEZİ

Uluslararası bir basın kuruluşuna röportaj veren Borrell, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın dondurulan döviz rezervlerinin Ukrayna'ya aktarılması gerektiğini belirtti.

Borrell, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşasının yüzlerce milyar euroyu bulabileceğine işaret ederek, AB ülkelerinin Rusya'nın dondurulmuş döviz rezervlerine el konulmasını ve bunun Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılmasını değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Benzer bir uygulamayı ABD'nin, Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından gerçekleştirdiğini hatırlatan Borrell, bunun Rusya Merkez Bankası rezervlerine de yapılabileceğini belirtti.

Borrell, döviz rezervlerinin Ukrayna'da kullanılmasının Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesinin bir yöntemi olabileceğine dikkati çekti.

Uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın ülke dışındaki yaklaşık 300 milyar dolarlık altın ve döviz rezervi dondurulmuş durumda.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv