Ekonomi

Avrupa'da doğal gaz fiyatları düştü

Avrupa'da dün 93,78 eurodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı, yüzde 4,3 düşerek 89,75 euroya geriledi.
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avrupa Avrupa Doğalgaz Hollanda

HABER MERKEZİ

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören haziran vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 91,25 eurodan açıldı.

Fiyatlar, Türkiye saatiyle 09.38'de kapanışa göre yüzde 4,3 düşerek megavatsaat başına 89,75 euroya düştü.

Doğal gaz fiyatındaki düşüşte Polonya'dan Almanya'ya Yamal-Avrupa boru hattı üzerinden giden gazdaki artış etkili oldu. Almanya sınırındaki Mallnow ölçüm noktasındaki akış 10 milyon 477 bin 253 kilovatsaate yükseldi.

Ayrıca, Rusya'nın Avrupa'daki ülkelere doğal gaz ödemelerini yaptırımları ihlal etmeden yapmaya devam edebileceklerine dair haberler fiyatların düşüşünü destekledi.

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