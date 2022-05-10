Afrin’deki silahlı gruplar 4 kişiyi kaçırdı

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Afrin’deki İnsan Hakları Örgüt tarafından yapılan açıklamada, Türkiye destekli silahlı Sivil Polis grubunun, 8 Mayıs’ta Mabeta kasabasına bağlı Dargir köyünden Mistefa Qere Mihemed (77) ve Şewket Rıfat Eli (64) adında iki kişiyi kaçırdığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu silahlı grubun aynı köyden 9 Mayıs’ta Ekrem Husen (42) ve Welid Ehmed Henan (32) adında iki kişiyi daha kaçırdığını belirtildi.

Rojava’nın Afrin kenti 18 Mart 2018’de Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçti. O tarihten bu yana kentte binlerce kişi kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.