Batman’da 15 günlük yasak

HABER MERKEZİ

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde bugünden itibaren 24 Mayıs’a kadar eylem ve etkinliklerin yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, Batman genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama, stant açma, uğurlama gibi etkinlikler hariç olmak üzere; her türlü açık hava toplantısı, basın açıklaması, protesto, gösteri yürüyüşü, protesto eylemi, toplu karşılama, uğurlama, insan zinciri, çelenk sunma, bildiri, broşür dağıtma, stant kurma, çadır kurma gibi eylem ve etkinliklerin yasaklanarak valilik iznine bağlandığı dile getirildi.