Politika

ABD Başkonsolosu: Kürt gençlerine yardım etmeye devam edeceğiz

ABD'nin Erbil Başkonsolosu Robert Palladino, gençlerin ekonomik kalkınmadaki rolüne vurgu yaparak, Kürt gençlerine yardım etmeye devam edeceklerini söyledi.
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Robert Palladino
Robert Palladino
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ERBİL (K24)

ABD'nin Erbil Başkonsolosu Robert Palladino düzenlediği basın toplantısında Kürdistan Bölgesi’nin iyi yaşam koşullarının merkezi haline gelmesi için Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Gençlerin ekonomik kalkınmadaki rolüne vurgu yapan Robert Palladino, “Ticaret ve ekonomi konusunda fikirleri olan veya işlerini genişletmek isteyen iş insanı Kürt gençlerine yardım etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Özel sektörün önemine dikkat çeken ABD’li Başkonsolos, “ABD, Kürdistan Bölgesi’nde özel sektörün gelişmesi ve gençlere yönelik iş imkanlarının geliştirilmesine katkıda bulunmaktan gurur duyuyor çünkü özel sektörün ekonomik kalkınmada dinamo olduğuna inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta gençlerin iş dünyasında önemli bir rolü var” diyen Palladino, “Kürdistan Bölgesi’nin iyi yaşam koşullarının merkezi haline gelmesi için yardımlarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

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