İngiltere ve İsveç’ten güvenlik anlaşması

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'la görüştü.

Johnson ve Magdalena, ikili görüşmelerinin ardından savunma ve güvenlik işbirliği, istihbarat paylaşımı ve ortak askeri tatbikatların da desteklenmesini içeren ortak güvenlik deklarasyonuna imza attı.

Anlaşmanın ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

Johnson, burada yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, 21. yüzyıl tiranının (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in) boş kibrine karşı ortak savunmayı güçlendirmenin yollarını tartışmaya zorlanmasının üzücü bir ironi olduğunu" söyledi.

Rusya'nın İsveç'e saldırması durumunda İngiltere'nin tam olarak ne yapacağının sorulması üzerine, Johnson, iki liberal demokrasiden birine saldırı olması durumunda İngiltere ve İsveç'in birbirine yardım edeceğini vurguladı.

Johnson, "İster bir felaket ya da askeri bir saldırı olsun bugün söylediğimiz şey, karşı tarafın talebi üzerine yardımına geleceğimizdir. Ukrayna'daki Rus saldırısıyla kendimizi bulduğumuz korkunç koşullarda bunu belirtmek hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın, iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştıracağını, istihbarat paylaşımı ve ortak askeri tatbikatların desteklenmesine izin vereceğini belirten Johnson, "Bu hem İsveç'in hem de İngiltere'nin sahip olduğu değerleri koruyan bir anlaşmadır" dedi.

Johnson, İsveç'in olası NATO üyeliği konusunda vereceği karar ne olursa olsun destekleyeceklerini vurgulayarak, "İngiltere'nin, İsveç'in atmaya karar verdiği her türlü eylem planını destekleyeceğinden ve elimizden geldiğince yararlı ve destekleyici olacağından eminim" diye konuştu.

"HEM İSVEÇ'E HEM DE FİNLANDİYA'YA DESTEĞİMİZDE KARARLI VE NETİZ"

İsveç'in ardından ziyaret edeceği Finlandiya'da da benzer bir anlaşmaya imza atacaklarını aktaran Johnson, şunları kaydetti:

"Hem İsveç'e hem de Finlandiya'ya desteğimizde kararlı ve netiz. Bu güvenlik deklarasyonlarının imzalanması, milletlerimiz arasındaki sonsuz güvencenin bir sembolüdür. Bunlar kısa vadeli geçici tedbirler değil, askeri bağları ve küresel istikrarı desteklemek ve gelecek nesiller için Avrupa'nın savunmasını güçlendirmek için uzun vadeli bir taahhüttür."

İSVEÇ BAŞBAKANI: PUTİN, BATI'YI BÖLEMEDİ

İsveç Başbakanı Andersson da Rusya Devlet Başkanı Putin'in Batı dünyasını bölebileceğini düşündüğünü ancak bunun tam tersinin olduğunu dile getirdi.

Putin'in girişimlerinin ters teptiğini belirten Andersson, "Bugün burada her zamankinden daha fazla birlik içinde bağlarımızı güçlendiriyoruz. İngiltere'yle yakın iş birliği içerisinde hareket ediyoruz. İkili savunma ve güvenlik iş birliği açısından bugün bir adım daha attık" ifadesini kullandı.

Johnson, basın toplantısının ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Finlandiya'ya hareket etti.