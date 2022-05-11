Irak’tan İran’ın Sidekan’a topçu saldırısına kınama

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Irak Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Erbil’in Sidekan bölgesine yönelik top atışlarını kınadı.

Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Irak Anayasası’nın içeriğine vuruğu yapılarak, Irak topraklarının komşu ülkelerin saldırıları için bir üs ve geçiş noktası yapılamayacağı bildirildi.

Açıklamada, güvenlik tehditlerinin aşılması çerçevesinde Irak’ın egemenliğinin korunması, bölgenin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesi temelinde diyaloğa bağlı olunması gerektiği bildirildi.

Erbil’e bağlı Sidekan Nahiyesi Müdürü İhsan Çelebi K24’e yaptığı açıklamada, sabah saat 08:20 sıralarında İran tarafından Berbizin Yaylası’na top saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Bölgeye 5-6 top mermisinin düştüğünü kaydeden Çelebi, şans eseri saldırıda can kaybı olmadığını aktardı.

Ayrıca Bugün sabah saatlerinde İran’a ait iki silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından Çoman’a bağlı bir köye saldırı düzenlendi.

Bölgede bulunan K24 muhabiri, İran SİHA’larının Çoman’ın Simelan nahiyesine bağlı Dêge köyüne bombardıman yaptığını aktardı.