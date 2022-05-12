Zelenskiy: Putin’le görüşmeye hazırım

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İtalyan devlet televizyonu Rai'ye konuştu.

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmeye hazır olduğuna işaret etti ve "Bir anlaşmaya varmalıyız" dedi.

Zelenskiy olası bir görüşmede hiçbir ön şartın dayatılmaması gerektiğinin altını çizdi.

“KIRIM’I RUS TOPRAĞI OLARAK TANIMAYACAĞIZ”

Zelenskiy, Rusya'nın 2014 yılında yasadışı ilhak ettiği Ukrayna toprağı olan Kırım konusuna da değindi.

Ukrayna'nın Kırım'ı hiçbir zaman Rusya toprağı olarak tanımayacağının altını çizdi.

Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın komşusu olduğuna işaret ederek "Rusya'nın geleceğini düşünmeliyiz, Rusya'da gelecekte başka devlet başkanları ve yeni nesiller olacak" ifadelerini kullandı.

“AZOVSTAL İLE İLİGİLİ MÜZAKERELERE ÇOK ZOR İLERLİYOR”

Öte yandan Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, şu anda Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasındaki ağır yaralı 38 askeri tahliye etmek için yapılan müzakerelerin çok zor ilerlediğini açıkladı.

Vereşçuk, mevcut müzakerelerin sadece Azovstal’daki ağır yaralı 38 askeri kurtarmak için yürütüldüğünü vurgulayarak “Adım adım çalışıyoruz. Şu anda 38 ağır yaralıyı takas edeceğiz ve sonra devam edeceğiz. Bazı medya kuruluşlarının ortaya attığı 500 veya 600 kişinin takası konusunda şu anda herhangi bir müzakere yok” ifadelerini kullandı.